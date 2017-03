Dan toch nog Belgische arbitrage in Champions League!

Ella De Vries is namelijk de lijnrechter in het duel tussen PSG en Bayern München. Een kwartfinale mogen assisteren op het kampioenenbal, het is weinig mannelijke Belgen ooit gegeven.

Knap dus en De Vries krijgt vanavond haar kans in Parijs om zich aan de UEFA te laten zien. Mogelijk mag ze ook nog hopen op een halve finale of de finale.

En er is meer goed nieuws: gewezen topref Carla De Boeck is een van de referee observers voor het EK voor vrouwen in Nederland aanstaande zomer. Een erg grote eer, zoveel is duidelijk.