Wullaert laat zich opmerken in Champions League, maar ...

Foto: © photonews In de Champions League lag het zwaartepunt op donderdagavond. Drie duels in de heenwedstrijden van de kwartfinales stonden op het programma. Ook Tessa Wullaert kwam in actie. Al moest Wullaert het stellen met een invalbeurt van een kwartiertje. Daarin liet ze wel een paar mooie acties zien, een goede loopactie en op een scherpe voorzet wist ze zelfs de paal te raken. Scoren zat er niet in, Wolfsburg stond toen Wullaert het veld mocht inkomen overigens ook al 0-2 op achterstand dankzij een vrije trap van Abily en een knap schot van Marozsan. Lyon deed zo een erg goede zaak richting de terugwedstrijd. In het andere Duits-Franse duel won Bayern München wél in eigen huis van PSG. Miedema zorgde voor het enige doelpunt van de avond. Ook Manchester City deed een goede zaak, door 0-1 winst in Hjorring. Lloyd zorgde voor het doelpunt.

