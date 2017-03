Naar deze match mogen de fans van Standard zelfs gratis gaan! Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard Vanavond is het do or die in de Super League voor Standard en Gent. Dé topper staat namelijk op het programma en de competitie zou wel eens in een definitieve plooi kunnen worden gelegd. Speeldag 23 is het in de competitie, waarmee we ook voor Standard het laatste luik van zes wedstrijden ingaan. Met een thuismatch tegen AA Gent én nog een thuiswedstrijd tegen Anderlecht voor de boeg staan de Rouchettes er het beste voor. Thuiswinst tegen de Buffalo's zou de weg naar een nieuwe landstitel openzetten. Gent van zijn kant is sowieso bijna verplicht te winnen op de Académie Dreyfus. De kloof is momenteel drie punten, maar Gent speelde al een wedstrijd meer. Opgelet: abonnees van Standard mogen gratis binnen, net als alle mensen onder de 16 jaar. Aan de anderen wordt amper 5 euro per ticket gevraagd en de chalet aan P3 zal open zijn voor een hapje en een drankje. Supporters massaal op post?

