Profiteert het vrouwenvoetbal van inbinden Rode Duivels?

Meunier out, maar bondscoach heeft nog veel slechter nieuws over De Bruyne Thomas Meunier gaat niet spelen tegen Griekenland en Rusland. Dat is dus de laatste knoop die doorgehakt moest worden door Roberto Martinez. De rechtsachter is niet voldoen...

Aleksandar Mitrovic trapt Servië voorlopig naar de kop van groep D Om 18u mochten vier ploegen deze speeldag in de WK-kwalificatiestrijd op gang trappen. Onder andere bij Servië speelden enkele bekenden, eentje maakte zelfs een doelpunt.

Verheyen na héérlijke vrijschop Rigo: "Hij trapt ze allemaal, maar dan ook echt al-le-maal binnen" (mét beelden!) Het vrijschopdoelpunt van Dante Rigo tegen de U19 van Zweden al gezien? We kunnen u verzekeren: het is de moeite. Het jonge talent van PSV bezorgde de jonge Rode Duivels do...

Toptalent Club Brugge door achterpoortje weg? 'Hij is einde contract en het is nog maar de vraag ...' De naam Fran Brodic doet bij doorwinterde Club Brugge-fans wel een belletje rinkelen. De 20-jarige Kroaat is namelijk aan een fantastisch seizoen bezig bij de beloften van ...

Lombaerts legt uit wat hem voor KV Oostende deed kiezen, Kustboys hebben nog extra topnieuws Wat donderdagochtend al in de pijplijn zat, is nu ook een feit. Rode Duivel Nicolas Lombaerts komt de rangen van KV Oostende versterken. In Durbuy werd hij voorgesteld aan ...

'Dries Mertens kan ploegmaat Witsel worden ... én nog meer verdienen' Dries Mertens is hot, zoveel is duidelijk de laatste maanden. Ook tegen de Grieken rekent de natie op hem. Maar een overstap naar China? Ook dat ligt nog steeds op tafel. E...

Het wordt vechten geblazen: Anderlecht moet nu al fans teleurstellen Anderlecht-Manchester United, iedereen wil er bij zijn. Paars-wit gaat heel wat geïnteresseerden moeten teleurstellen, waaronder heel wat Britse fans.

Onze droomelf voor België tegen Griekenland ... al raakten we het niet eens! De Rode Duivels spelen op zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion tegen Griekenland. Wie Martinez vermoedelijk gaat opstellen? Dat komt u later te weten op onze webste...

Martinez wil niets zeggen, wij proberen toch een basiself in elkaar te flansen Roberto Martinez weet hoe belangrijk de interland tegen Griekenland is en hoe tactisch de tegenstander van zaterdag ingesteld is. Daarom wil hij zelf absoluut niets van zij...