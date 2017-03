Nieuwe stap richting titel voor Melsele, Club Brugge geeft niet op

Club Brugge raakte vorige week in eigen huis namelijk niet voorbij Olsa Brakel: 3-3 werd het na 90 nerveuze minuten voetbal. En zo was Melsele twee punten uitgelopen in de stand.

Nieuw puntenverlies konden ze zich bij blauw-zwart dan ook zeker niet veroorloven. En dat gebeurde ook niet, want blauw-zwart won met 1-3 bij Gent.

Ook Melsele won echter overtuigend: 5-0 tegen Wolvertem-Merchtem. Beide teams hebben nog drie wedstrijden voor de boeg, dan kennen we de nieuwe kampioen.