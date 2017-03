EK 2017 heeft zijn mascotte

Net als België heeft Frankrijk een ongelooflijke generatie spelers in de nationale ploeg. In eigen land grepen Les Bleus net naast het Europees kampioenschap, maar op het a...

Club Brugge is er niet in geslaagd om de finale van de Viareggio Cup te bereiken. De jonge wolven van Sven Vermant sneuvelden tegen het Italiaanse Empoli, al had er meer in...