Het wordt puzzelen voor Heist Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck Heist is toch wel een beetje de verrassing van de Super League anno 2016-2017. Met 16 punten kriebelen ze zelfs aan de tenen van Genk en OH Leuven. De trip naar Limburg zal wel moeilijk worden. Heist zal voor de trip naar Genk namelijk zijn twee bepalende middenvelders Hanne en Maren Van De Goor moeten missen, die beiden familiale verplichtingen hebben en zo de match moeten missen. Silke Van Rossum uit de provinciale ploeg stond dan weer dicht bij de nationale kern aan, maar tien dagen geleden brak ze haar hand op twee plaatsen en zo zit het seizoen voor haar erop. Voor de coach van Heist wordt het dus sowieso opnieuw puzzelen voor de wedstrijd in Genk. Na de wedstrijd op zaterdagnamiddag zijn er maar drie westrijden meer voor Heist, Genk heeft dan nog vijf matchen voor de boeg.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.