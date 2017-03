Meunier Ã©n Zeler op het podium voor prestigieuze prijs in Luxemburg

Meunier én Zeler op het podium voor prestigieuze prijs in Luxemburg Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck Aline Zeler eindigde op het podium voor de sportverdienste in de provincie Luxemburg. Ook Thomas Meunier won niet. De eindzege van de jury was namelijk voor atleet Julien Watrin, die als sprinter hoge toppen aan het scheren is. Thomas Meunier van PSG en Aline Zeler maakten het podium vol. Voor Zeler is het niet de eerste keer dat ze in haar eigen provincie lof krijgt toebedeeld voor haar knappe prestaties bij Standard en de Belgian Red Flames. Zeler is sinds de Cyprus Cup bovendien ook recordinternational aller tijden met 89 caps, ook een mooie eer. Op weg naar het EK zullen we zeker nog op haar kunnen rekenen.

