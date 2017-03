Wijgmaal wint met 0-12 en mag zo de titel vieren! Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Benoit Dehon Wijgmaal won afgelopen vrijdag bij Ronvau Chaumont met overtuigende cijfers: 0-12. En dus mocht het feestje meteen worden ingezet, want de club is zo kampioen! Na de overwinning van vorige vrijdag op het veld van Ronvau Chaumont is Wijgmaal de verdiende kampioen in derde provinciale A Brabant. Met nog één wedstrijd te gaan heeft de ploeg van Luc Van den Eynde nog altijd geen punt verloren: 63 op 63. Met een doelsaldo van 266-3 is het voorlopig een jaar vol hoogtepunten. "De mooiste momenten van het seizoen waren zonder twijfel de overtuigende overwinningen tegen titelconcurrenten Holsbeek en Tienen", aldus afgevaardigde Benoit Dehon in een reactie.



"Een brede, jonge en getalenteerde kern, discipline en commitment – ook tijdens de uitgewerkte trainingsessies, gedrevenheid, en een fantastiche team spirit waren de ingrediënten van dit mooi succes."

