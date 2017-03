Het Wolfsburg van Wullaert had een moeilijke taak ...

Wolfsburg moest in Lyon een 0-2 proberen op te halen en dat zou zeker niet makkelijk worden. Geen Tessa Wullaert overigens bij de Wolvinnen door een schorsing, maar haar teamgenotes konden ook lange tijd niet scoren in Frankrijk. Een strafschop van Hansen zorgde nog voor tien minuten spanning, maar verder kwam Wolfsburg niet meer.

In het andere Frans-Duitse duel vond wél nog een ommekeer plaats. Bayern had thuis 1-0 gewonnen, maar ging in Parijs helemaal ten onder. Delle en Cristiane hadden er na tien minuten al 2-0 van gemaakt, via Cruz en opnieuw Cristiane werd het zelfs nog 4-0.

Barcelona zit ook in de halve finales. Na de heenwinst bij Rosengard (0-1), won het nu ook in eigen huis met 2-0. Hermoso en Caldentey zorgden voor de doelpunten.