Kan Wullaert het tij keren?

Vorig jaar speelden Lyon en Wolfsburg nog de finale tegen elkaar, met winst voor de Fransen. Dit seizoen stonden beiden al in de kwartfinales tegenover elkaar.

Vorige week donderdag werd het in Duitsland echter 0-2 voor de sterrenformatie van Hegerberg, Morgan en de rest. Als Wullaert & co nog naar de halve finales willen, moeten ze dus die achterstand ophalen.

Alles of niets in Lyon? Het zou zomaar kunnen. Mogelijk/hopelijk kiest de coach van de Wolvinnen er dan ook voor om extra stootkracht tussen de lijnen te brengen en Wullaert in de basis te droppen. In de thuismatch zorgde zij in een invalbeurt voor het grootste gevaar met een bal op de paal.