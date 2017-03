Jonge Flames spelen heerlijk, maar scoren niet in oefenmatch

Het duel tussen de Flames U15 en HOWM werd een erg boeiend duel, met aan beide kanten toch wel wat kansen. Toch stonden de organisaties goed en werden er stevige duels uitgevochten.

Zowel voor de ploeg uit Wolvertem Merchtem - die enkele nieuwelingen konden testen in deze partij - als de jonge Flames was het een deugddoende en bevredigende test.

Zonder doelpunten echter, want de match eindigde zoals hij begon: 0-0. Voetballend zit er alvast muziek in de jonge Flames, zoveel is nu wel al duidelijk.