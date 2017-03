Zo ziet Kicky eruit Tweet door Redactie



Foto: © photonews Het EK 2017 komt met rasse schreden naderbij. De Belgian Red Flames moeten het opnemen tegen het thuisland, Denemarken en Noorwegen. In aanloop is er nu een nieuwe stap gezet. Niet dat het een grote stap is, maar wel een belangrijke. Dinsdagavond voor de oefeninterland tussen Oranje en Italië werd de mascotte van het EK 2017 worden voorgesteld. De KNVB stelde Kicky voor aan het grote publiek. Zo weten we ook meteen hoe de mascotte er zal uitzien op het aanstaande EK in Nederland. YES! Ik heb mijn foto met @daniquekerkdijk ook binnen👌! Maak en deel je foto met #TeamKicky 😇 Een bericht gedeeld door Kicky de mascotte (@kickydemascotte) op 29 Mrt 2017 om 7:57 PDT

