Genk na rust voorbij moedig Heist Tweet door Redactie



Foto: © Sus Sips De KRC Genk Ladies hebben hun vierde plaats in de competitie verstevigd. Ze wonnen met 3-0 van Heist na een felbevochten duel. Heist moest de zusje Van De Goor dan wel missen, toch wilden ze zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden in Genk. Bij de rust stond het dan ook nog 0-0. Een brilscore die snel in de tweede helft werd weggeveegd. In vijf dolle minuten maakten Mermans en Calleeuw er vervolgens 3-0 van en wedstrijd gespeeld. Genk telt nu 25 punten en loopt opnieuw uit op OH Leuven, dat vrijdagavond stuntte tegen Standard. Heist volgt als zesde met 16 punten. Volgende week wordt niet gevoetbald wegens interlandverplichtingen.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.