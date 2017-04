Promotiestrijd blijft spannend in eerste nationale

RSC Anderlecht kon zijn topschutter Lukasz Teodorczyk eerder deze week definitief vastleggen, maar het is nog maar zeer de vraag of de Pool ook volgend seizoen zijn thuiswe...

Het is nog steeds de bedoeling dat het EK 2020 ook in Belgie halt houdt. Idealiter worden er dan wedstrijden afgewerkt in het nieuwe stadion op parking C van de Heizel. Eén...