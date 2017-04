Wullaert Ã©n de Lille-Belgen zetten stapje richting titel, Coryn scoort

Wullaert én de Lille-Belgen zetten stapje richting titel, Coryn scoort Tweet door Redactie



Foto: © photonews Zowel in de Bundesliga als in de Ligue 2 goed nieuws van de Belgen dit weekend. Titelfeestjes in het meervoud? Het zou zomaar kunnen een van de komende weken. Tessa Wullaert mocht invallen bij Wolfsburg, al stond het op dat moment al 4-0 voor de Wolvinnen. Hansen opende de score, ook Harder scoorde en Van Egmond maakte er zelfs twee voor Wolfsburg. Extra goed nieuws kwam er uit Essen, waar de thuisploeg leider Potsdam op een 1-1 gelijkspel hield. Daardoor komt Wolfsburg nu naast Potsdam aan de leiding in de competitie. De Flames van Lille pakten dan weer uit met een topprestatie in Brest. Na een felbevochten duel werd het 1-2. Jana Coryn zorgde voor een van de doelpunten van Rijsel. De club blijft ook leider met grote voorsprong.

