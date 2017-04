Flames U15 spelen twee topwedstrijden tegen grootmacht Tweet door Redactie



Foto: © Sevil Oktem De Flames van de toekomst moeten ervoor zorgen dat we ook op het EK 2021, 2025 en 2029 present zijn - liefst met tussendoor ook een of meerdere WK's. De U15 stoomt zich alvast klaar. Na enkele wedstrijden tegen enkele plaatselijke teams is er nu ook een dubbel oefenduel tegen grootmacht Engeland opgenomen in de planning. Twee topduels dus, waar ook u bij kan zijn in Tubeke. En het zouden wel eens twee topdagen kunnen worden tegen de Engelsen. Op donderdag 13 april en zaterdag 15 april wordt er gevoetbald.

