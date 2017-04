Het titelfeestje van Wuustwezel - inclusief champagne - in beelden

Dat Wuustwezel de titel zou pakken? Dat was al enkele speeldagen duidelijk. Maar wanneer? Dat was dé hamvraag. Met een duel in Mechelen konden de Maneblussers de titel nog een weekje of misschien langer uitstellen, terwijl een overwinning van de bezoekers alle twijfels weg nam.

En het werd een overwinning in stijl: 1-4 voor Wuustwezel, die zo kampioen zijn. Het titelfeestje brak dan ook meteen los, want bij Wuustwezel zijn ze erg blij met deze prijs en de promotie naar eerste nationale. Week na week lieten ze mooi voetbal zijn, de titel is dan ook volgens diverse concurrenten niet gestolen.

Foto's van het feestje? Die kan u met dank aan Leo Stolck vinden op onze webstek. Het was duidelijk dat het nog niet meteen zou eindigen met feestvieren. Het weze de speelsters van Wuustwezel enorm gegund.