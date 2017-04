Kom naar BelgiÃ« - Spanje en BelgiÃ« - Schotland kijken!

De Cyprus Cup is achter de kiezen, de komende weken zal u de Flames zeker nog van dichtbij eens kunnen volgen. Spanje zal namelijk op bezoek komen in België voor een oefenpot in Eupen op 8 april, om 15 uur. Enkele dagen later wacht Schotland aan Den Dreef.

Twee interessante duels tegen EK-gangers dus, voor de fans ook zeker een uitgelezen kans om hun helden te zien schitteren. "Voor beide belangrijke oefenduels op weg naar het EK rekenen onze Red Flames ook op hun supporters", klinkt het bij de KBVB in een persbericht.

De prijs van een ticket bedraagt online slechts 5 EUR! Aan de loketten op wedstrijddag bedraagt de prijs van een ticket 8 EUR, zoals het altijd de gewoonte is. Vanaf nu kan je ook in Eupen terecht voor de voorverkoop van de wedstrijd tegen de Spanjaarden tijdens de kantooruren.