Red Flame werkt volop aan revalidatie: "Soon back on top"

Net als onder anderen Justien Odeurs zit ook Tine Schryvers voor haar revalidatie bij Move to Cure en dokter Maesschalck te revalideren. Dat deed ze ook in het verleden al een paar keer.

"Ik kon in mijn rolstoel blijven zitten en klagen, of rechtstaan en vechten", liet ze weten via de sociale media. Om vervolgens het tweede te doen - uiteraard.

Het EK in Nederland zal de aanvalster (naar alle waarschijnlijkheid) missen, maar op de volgende toernooien wil ze er zeker nog staan voor de Red Flames.