U komt toch ook naar de Flames kijken?

De Cyprus Cup is achter de kiezen, de komende weken zal u de Flames zeker nog van dichtbij eens kunnen volgen. Spanje zal namelijk op bezoek komen in België voor een oefenpot in Eupen op 8 april, om 15 uur. Enkele dagen later wacht Schotland aan Den Dreef.

Om zich daarop voor te bereiden zijn vandaag (woensdag) in Tubeke de trainingen begonnen. Ondertussen kan u natuurlijk nog steeds tickets bestellen voor de oefenpartijen.

De prijs van een ticket bedraagt online slechts 5 EUR! Aan de loketten op wedstrijddag bedraagt de prijs van een ticket 8 EUR, zoals het altijd de gewoonte is. Vanaf nu kan je ook in Eupen terecht voor de voorverkoop van de wedstrijd tegen de Spanjaarden tijdens de kantooruren.

“Het is een meerwaarde voor het team als er mensen voor ons staan te juichen op de tribunes. Er is al een tijdje een positieve trend merkbaar, die zich hopelijk blijft verderzetten tot op het EK en nog lang daarna. Ik hoop vooral dat veel fans deze zomer in Nederland komen supporteren, zodat elke wedstrijd voor ons eigenlijk een thuismatch wordt", aldus bondscoach Serneels op de webstek van de KBVB.