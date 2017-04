De 'Winfies' uit Buggenhout, Grimbergen, Brugge, Beveren en Waregem Tweet door Redactie



Foto: © Club Brugge Vrouwen Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Gekker moet het niet worden? De provenciale ploeg van Club Brugge heeft met 9-0 gewonnen tegen Leffinge en kwam voor de gelegenheid met een soort van Ijsco-fie. Maar er was veel meer dit weekend? Zo ook KSK Beveren Dames in tweede nationale na hun knappe overwinning tegen Olsa Brakel: Een 3-2 winst tegen de Cerkelladies zorgde voor een 15 op 15 bij Zulte Waregem: In hun laatste thuismatch wonnen de dames uit Grimbergen met 5-0 van Saint-Michel ... De trainer trakteerde dan ook maar wat graag ... Briel Buggenhout won met 3-1 tegen Dames Eco Oudenhove:

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.