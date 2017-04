Flames U19 rechten de rug tegen topland Zwitserland

Het EK 2017 wordt gespeeld in Noord-Ierland, als de Belgian Red Flames U19 zich daarvoor willen plaatsen moeten ze groepswinnaar worden in de eliteronde of beste tweede worden van de zes groepen.

Deze week zijn de U19 voor een weekje in Zwitserland, waar ze twee keer tegen oefenen ook. De eerste oefenpartij werd een zware nederlaag: 6-1. Maar in de tweede wedstrijd hebben ze het blazoen weten op te poetsen.

Wijnants en Henneuse maakten er zelfs 2-0 van voor de Flames, maar de Zwitsers maakten wel nog gelijk tot 2-2. Toch zeker geen slechte prestatie van de Flames.