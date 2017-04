Wullaert en Zeler antwoorden op vragen van fans Tweet door Redactie



Foto: Twitter Belgian Red Flames Nog 100 dagen tot het EK en dat mag dan ook gevierd worden. Aline Zeler en Tessa Wullaert gingen zelfs vragen van fans beantwoorden. Een half uurtje gingen ze live op facebook om te antwoorden op de leukste vragen van de fans. Vele vragen kwamen enorm veel terug, maar de Flames trokken er zich niets van aan en deden opnieuw aan klantenbinding. Wil u het allemaal nog een keertje herbekijken? Dan kan u de volledige video met alle vragen en verzoeken van de lezers gewoon rustig volgen hier:

