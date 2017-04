Bevreemdende nederlaag voor Team USA ... tegen jongens van 15 Tweet door Redactie

Team USA, tot vorig jaar was het veruit het sterkste land in de wereld als het over vrouwenvoetbal ging. Maar is de ster tanende? Ook jongens van 15 raakten ze niet meer voorbij ... Team USA greep naast de Olympische triomf en leed onlangs nog enkele pijnlijke nederlagen op de SheBelieves Cup. Bovendien staat het team niet langer nummer 1 op de FIFA-ranglijst. De ster is dus tanende? Niet helemaal, want de USA blijft een land om rekening mee te houden uiteraard. Maar tegen een groep jongens van de U15 van Dallas liep het wel verkeerd tijdens een onofficieel oefenduel. Uiteindelijk werd met 2-5 verloren. In een échte oefenpot werd Rusland dan wel verslagen met 4-0, ook dat is geen waanzinnige uitslag: de Flames deden vorig jaar op de Algarve Cup zelfs beter tegen de Russen (5-0).

