Deze landen staan er beste voor om Flames te vervoegen in WK-loting

Zoals geweten zullen de Flames op weg naar het WK 2019 in Frankrijk worden ingedeeld in pot 2. In pot 5 moeten echter nog een aantal landen worden toegevoegd uit de prekwalificaties.

Die zijn ondertussen begonnen. Na twee speeldagen staan Letland, Griekenland, Israël en Turkije er het beste voor met oog op de kwalificaties. De Turken moeten aan de bak tegen de Far Oer, Israël tegen Moldavië in een rechtstreeks duel om groepswinst.

De laatste wedstrijden zijn op dinsdag, dan weten we welke landen allemaal de volgende ronde ingaan. Op 25 april is er dan weer de loting richting WK 2019.