"Voetballend staan we er al jaren"

Ja, Spanje won afgelopen maart de Algarve Cup. Ja, Spanje is een land in opmars. Ja, Spanje is deze zomer op het EK een van de outsiders om het Duitsland en Frankrijk moeilijk te maken. “Vergeet niet dat we tegen een hele goede ploeg speelden”, opperde bondscoach Serneels dan toch.

Maar bij Spanje waren enkele sterkhouders er niet bij of op de bank. Dan mogen ze in de breedte wel een heel sterk team hebben, dan nog mag dat absoluut geen excuus zijn voor de nederlaag. “Ze staan technisch misschien nog wel wat verder dan ons”, beseften verschillende speelsters. “Maar we kunnen tegen hen scoren, dat is positief.”