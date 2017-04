Red Flames on fire: BelgiÃ« verwent fans met klinkende zege tegen EK-ganger

De Belgian Red Flames wilden na de nederlaag in Eupen tegen Spanje een en ander rechtzetten voor meer dan 2000 fans aan Den Dreef in Leuven en in hun echte en sfeervolle thuistempel moest het stugge Schotland dan ook voor de bijl. Serneels stuurde bij en koos met onder meer Coutereels, Zeler, De Caigny, Mermans en Daniëls voor meer balvastheid, duelkracht en voetballend vermogen.

Die verticaliteit in het spel werd vooral gebracht vanuit het middenveld, waar Van Wynendaele en Mermans de bal vlotjes lieten rondgaan. Zo kwamen de aanvallende animaties met Wullaert, De Caigny, Cayman en Daniëls er echt wel goed uit. Neen, Schotland is bijlange na Spanje niet, maar de Flames namen de match meteen in handen.

Wat we van de Schotten moeten onthouden? Evrard pakte een vrije trap van Ross knap uit haar hoge hoek, verder waren er vooral schotjes uit de tweede lijn. Een kind kan de was doen, dus. De Flames zelf? Die verzamelden meer dan 10 corners en meer dan 20 doelrijpe kansen.

Het enige wat we de Flames dan ook kunnen verwijten is dat ze nalieten de score richting de 10 te laten evolueren. Daniëls, Cayman & Wullaert zaten er meermaals dicht bij, maar het liep slechts een beperkt aantal keren goed af met een doelpunt. Gouden Schoen Tessa Wullaert bekroonde de prijs die ze in Leuven officieel kreeg met de 3-0 na een afvallende bal op een corner, mooi voor haar.

Het was niet het eerste doelpunt op een stilstaande fase voor de Flames, want een dikke vijf minuten voor rust had Coutereels een hoekschop vanop rechts al staalhard binnen gekopt. Meteen na rust verdubbelde Mermans de score na balverlies bij de Schotten. Een mooie avond dus voor de Flames, met een enthousiast publiek als toemaatje.

En ook Jassina Blom pikte nog haar doelpuntje mee, haar eerste bij de Belgian Red Flames in haar zesde cap. Een afgeweken bal die Lynn kansloos liet. In de absolute slotminuut maakte Blom er met haar tweede van de avond zelfs nog 5-0 van, meteen goed voor het einde van de partij.