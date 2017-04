Eerste Gouden Schoen krijgt haar prijs voor BelgiÃ« - Schotland

Toekomst in Genk? Mathew Ryan is duidelijk Mathew Ryan is sinds zijn huurovergang van Valencia naar Racing Genk de onbetwiste titularis in doel bij de Limburgers. Maar hij is duidelijk over zijn toekomst.

Meteen de 2-0! De Belgian Red Flames gingen zaterdag am Kehrweg onderuit tegen Spanje: 1-4. En dus willen ze op dinsdagavond hun fans als het even kan wat meer aanbieden. En ook een overw...

FOTO'S: zo verbrijzelde een explosie de bus van Borussia Dortmund De spelers van Borussia Dortmund kwamen dinsdagavond met de schrik vrij. Een explosie trof namelijk de bus. Verdediger Marc Bartra liep verwondingen op door glasscherven.

Ongehoord: Rode Duivel maakte het te bont na België-Griekenland: twee promille in het bloed en rijbewijs kwijt Dat Radja Nainggolan naast het veld een feestbeest is, weten we allang. Nu lijkt hem dat zuur op te breken. Net nu zijn relatie met Martinez aan de beterhand leek, werd hij...

VIDEO: Overkomt het Barcelona alweer? Godenkind Dybala schiet in het eerste kwart al twee keer raak! FC Barcelona wilde op bezoek bij Juventus niet zoals in Parijs enkele weken geleden tegen een 4-0-nederlaag aanlopen. Maar Paulo Dybala ontbond snel zijn duivels.

UPDATE: Explosie aan spelersbus Borussia Dortmund zorgt voor één gewonde, match tegen Monaco verplaatst De Champions League-ontmoeting tussen Borusia Dortmund en AS Monaco van dinsdagavond is afgelast, zo melden Duitse media. Even voor de match vond namelijk een ontploffing p...

Anderlecht-supporters woest: "Het bestuur moet zich schamen!" Donderdag verwelkomt Anderlecht in het eigen stadion met Manchester United een echte topper in de kwartfinales van de Europa League, maar wie daarbij wil zijn, moest een fl...

Anderlecht-speler raakte eerste 19 minuten en 18 seconden (!) géén enkele bal tegen AA Gent: "Dat was des duivels en ongezien" Anderlecht en AA Gent serveerden zondag een magere pot voetbal. Vooral de eerste helft was niet om aan te zien en één paars-witte pion zat met voorsprong niet in de match.