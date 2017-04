Deze landen vervoegen Flames in WK-loting

Zoals geweten zullen de Flames op weg naar het WK 2019 in Frankrijk worden ingedeeld in pot 2. In pot 5 moesten echter nog een aantal landen worden toegevoegd uit de prekwalificaties.

Die zijn ondertussen achter de rug. Kazachstan, Albanië, Israël, Moldavië en de Far Oer hebben zich weten te plaatsen voor de 'echte' kwalificatieronde.

Op 25 april is er dan weer de loting richting WK 2019. De Flames kunnen dan in een groep worden ingedeeld met pakweg Duitsland, Oekraïne, Portugal en Kazachstan, maar ook een aantrekkelijker loting met Italië, Tsjechië, Bosnië-Herzegovina en de Far Oer hoort tot de mogelijkheden.