Jassina Blom scoort eerste goals voor nationale ploeg: "Ik deed mijn ogen dicht en plots zag ik hem in doel liggen"

"Ik ben er echt wel zeer blij mee, maar ik denk dat het nog even tijd zal nodig hebben voor het volledig bij me zal doorsijpelen, want ik had het echt niet verwacht", aldus Blom.

"Voort hetzelfde geld zat ik op de tribune, want we waren hier met een uitgebreide kern. Dat ik dan in een korte invalbeurt mezelf kan tonen én zelfs twee keer kan scoren? Dat geeft me uiteraard enorm veel voldoening. We hebben het als collectief enorm goed gedaan en ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen."

Blom kwam in toen de veer bij de Schotten wel al wat gebroken was: "In de eerste helft hadden we het nog moeilijk om de score te doen oplopen, maar na de 2-0 ging het vlotter. Ik had het nooit gedacht dat ik mijn eerste goals bij de nationale ploeg zou maken."

Zeker van haar eerste goal was Blom zelf onder de indruk: "Ik trapte de bal en deed mijn ogen dicht. Toen ik ze weer opende zag ik dat de bal er de andere kant van het doel was ingegaan. De ontlading was enorm, al besefte ik het even inderdaad niet dat ik had gescoord."