Yana DaniÃ«ls eindelijk terug Red Flame na veel blessureleed: "Toch een beetje stress, maar ..."

Tegen Spanje bleef het bij een korte invalbeurt, maar daarmee is ze wel opnieuw officieel een Red Flame na 18 maanden vol blessureleed. "Ik had het niet verwacht dat ik zou mogen invallen en het was ook geen makkelijke partij tegen Spanje, maar het deed me wel deugd om er opnieuw bij te zijn."

"Ik ben erg goed ontvangen in de groep, al kende ik bijna iedereen natuurlijk nog. Op training was het ook al meteen een hoger niveau dan bij Anderlecht en ik ben blij dat ik opnieuw deel mag uitmaken van de Flames", was Daniëls tevreden van de minuten die ze kreeg. "Ik had wel een beetje stress na twee jaar zonder match bij de nationale ploeg, maar het is nu aan mij om de volgende stappen te zetten."

Daniëls deed het tegen de Schotten meteen goed in haar eerste basisplaats. Ze was snedig, zette flink wat aanvallen op en had zelfs kunnen scoren, al gaf ze nog af richting Cayman. Toch scoorde ze goede punten, al weet ze ook nog wel dat er nog werkpunten zijn richting EK.

"Zeker conditioneel moet het nog beter en ook naar mijn controles en balaannames kan ik nog beter worden door matchritme op te doen. Tegen Spanje was het op dat gebied zeker erg moeilijk, maar dat was dan ook wel een topploeg. Maar we moeten natuurlijk allemaal nog stappen zetten de komende maanden."