Stadion voor de bekerfinale is (eindelijk) bekend

Foto: © photonews Vorig jaar won Lierse de Beker voor Vrouwen nog in het Kuipke van Westerlo, maar op een seizoen is veel veranderd. Dit seizoen zal de bekerfinale op 13 mei dan ook plaatsvinden in een ander stadion. Na twee seizoenen op de Freethiel en een jaar in het Kuipke wordt voor editie 2017 gekozen voor het vernieuwde stadion van KV Mechelen. Dat ligt vrij centraal voor de mogelijke finalisten. Essevee en Gent spelen vrijdagavond tegen elkaar, Anderlecht en Standard op zaterdagnamiddag. De twee winnaars mogen het op 13 mei opnemen tegen elkaar. Vorig jaar werd Lierse de bekerwinnaar, maar enkele maanden later hield de club er wel mee op qua vrouwenvoetbal. Benieuwd wie dit jaar de prijs pakt.

