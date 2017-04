NÃ©t geen 'Belgische finale' in Nederlandse beker

Op vrijdagavond openden PEC Zwolle en Ajax de debatten. De thuisploeg kwam nog wel op voorsprong, maar daarna namen de Ajacieden het helemaal over.

Het team van Davina Philtjens won uiteindelijk met 1-3 en mag zo naar de finale, waarin het zal uitkomen tegen PSV. Zij schakelden het Heerenveen van Jassina Blom uit na strafschoppen.

In de finale krijgen we dus een duel tussen PSV en Ajax. De Amsterdammers haalden ook de voorbije jaren telksens de bekerfinale, maar verloren daarin van ADO Den Haag en Twente. De laatste keer dat ze wonnen was 3 jaar geleden, tegen ... PSV.