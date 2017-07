Flames winnen opnieuw zieltjes - dit is de aftermovie Tweet door Redactie



Foto: © photonews Tessa Wullaert kreeg (eindelijk) haar gouden schoen, de Flames gingen vlotjes voorbij Schotland (5-0) en meer dan 2000 fans zagen dat live gebeuren. Het was een feestje in Schotland. "We zaten dicht bij de perfecte wedstrijd", vond Ives Serneels na de 5-0 tegen Schotland. Het was dan ook inderdaad verre van slecht te noemen wat de Flames lieten zien op een mooie dinsdagavond. "Zo hebben we wel weer supporters overtuigd om de stap richting Nederland te zetten op het EK." Ook de ticketing richting EK 2017 in Nederland loopt vrij vlot aan Belgische zijde. Geniet even mee van de aftermovie die de KBVB via zijn sociale kanalen heeft aangeboden. Misschien kan je jezelf zelfs op de beelden terugvinden. Opgelet: het laden van de beelden kan enkele seconden duren.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@sport-planet.eu.