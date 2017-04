Ook voor onze 'Zweedse Flames' is seizoen begonnen, maar ...

Blijft Gent het spannend houden? Het zwarte beest wacht: "Charleroi is een ploeg met wapens" AA Gent hield de spankracht in de play-offs vorige week in leven met een gelijkspel op Anderlecht, maar nu is het opnieuw van moeten. En dat bij het zwarte beest.

De Bilde en Boskamp zijn het niet eens over uitblinker van Genk: "3 miljoen betalen voor hem? Ik weet het niet" KRC Genk maakt dezer dagen het mooie weer in de Europa League en in... play-off 2. De Limburgse club wil koste wat het kost een nieuw Europees ticket in de wacht slepen, me...

'Chelsea en Manchester United vechten om ongelukkige speler van Real Madrid' Manchester United deelde zondag een tik uit aan Chelsea. De ploeg van José Mourinho haalde het met 2-0 van Eden Hazard en co. Als het van Manchester United afhangt, dan tro...

Zelfs Frank Lampard onder de indruk van Rode Duivel: "Heel impressionant" Als zelfs Frank Lampard onder de indruk is van je kunnen, dan moet je wel goed bezig zijn. Moussa Dembele speelde afgelopen weekend een wereldpartij tegen Bournemouth en da...

Club Brugge op zijn sterkst(?), maar zonder keuze - Essevee voelt zich "onbevangen" en wil stunten Zulte Waregem en Club Brugge gaan op paasmaandag op zoek naar drie belangrijke punten in play-off 1. Blauw-zwart staat door de zege van Anderlecht in Oostende nog extra ond...

"Het verschil tussen Oostende en Anderlecht? Ik vond hen er soms toch wat overgaan" KV Oostende verloor gisteren in de eigen Versluys Arena met het kleinste verschil van RSC Anderlecht. Waar lag het verschil tussen beide ploegen precies? Yves Vanderhaeghe ...

Schrijvers eindelijk nog eens op de tien: "Ik had er veel goesting in, ik heb me echt uitgeleefd" Racing Genk haalde het al bij al makkelijk met 0-3 bij KV Kortrijk. Een indrukwekkende prestatie, zeker met zeven wijzigingen in de basiself. Één van hen was Siebe Schrijve...

'Engelse topclub plant 'reusachtig' bod op Yannick Carrasco' Yannick Carrasco is bezig aan zijn tweede seizoen bij Atlético Madrid. De Rode Duivel ontpopte zich ondertussen tot één van de belangrijkste spelers bij de Spaanse topclub,...