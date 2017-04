Hervorming Super League op til: Nederlands model of verder doen zoals nu - ook noodscenario met zes clubs

Zo worden er volgend seizoen opnieuw play-offs gespeeld als er een even aantal teams zijn én geen play-offs als er opnieuw zeven teams ingeschreven raken. De KBVB liet via Sportleven de wijzigingen aan het competitieformat weten.

Om te beginnen wordt er uitgegaan van een competitie met acht ploegen, al rest dan de vraag wie allemaal aan een licentie zal geraken. Dan worden er 21 wedstrijden gespeeld in een anderhalve reguliere competitie en vervolgens nog zes wedstrijden in de play-offs (na halvering), goed voor 27 speeldagen. Het model dat nu ook in Nederland wordt gebruikt.

Quid 7 of 6 teams?

Als er zeven teams zijn volgend seizoen, dan wordt op dezelfde manier als nu gespeeld. Lees: iedereen speelt vier keer tegen elkaar, er zijn geen play-offs en iedereen speelt dus 24 wedstrijden in 28 speeldagen. Ook daarvoor zijn genoeg speeldagen vrijgemaakt, de KBVB maakt zich sterk dat het zelfs zonder al te veel midweekwedstrijden kan.

Bij zes teams - Tienen valt weg, een vervanger is er vooralsnog niet - zou er gespeeld worden met een dubbele competitie (20 wedstrijden) en play-offs door de beste vier, na halvering. Ook de nummers 5 en 6 zouden voor de volledigheid nog twee keer tegen elkaar spelen.