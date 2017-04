De inhaalduels leverden leuke resultaten op Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck In de Super League en de andere nationale reeksen dit weekend vooral inhaalduels, want de Beker van België was de hoofdmoot. We kregen wel een aantal leuke wedstrijden voor de boeg. In eerste nationale speelden Moldavo en Kontich tegen elkaar in een echte kraker. De thuisploeg zou het uiteindelijk nipt gaan halen: 1-0. De ploeg uit Mol stijgt zo naar plek 8, met zes punten minder dan ... Kontich. Tweede klasse A bracht een overwinning van Chastre tegen Cercle Brugge. De Ladies uit Brugge verloren uiteindelijk met 3-1. Chastre lijkt zich zo definitief te redden in tweede klasse. Standard C haalde in tweede klasse B uit op bezoek bij KRC Genk Ladies B: 1-5. De titel van Wuustwezel is al evnetjes binnen in die reeks uiteraard.

