Gent Ladies hebben nieuwe coach

In de Beker van België gingen de Gent Ladies met 0-3 winnen bij Zulte Waregem, dat verrassend de halve finales in de Beker had gehaald. Coach Dennis Moerman en Essevee hadden er een mooi jaar opzitten, maar toch besloten ze uit elkaar te gaan na dit seizoen.

Aan Gentse zijde vertrekt na dit seizoen Hammady Diallo dan weer als T2 bij de Buffalo's vanwege werkverplichtingen. En dus waren de Ladies op zoek naar een nieuwe coach om Dave Mattheus bij te staan.

Die hebben ze nu gevonden met Moerman, die ook nog een verleden heeft bij Gent. "De Club kende Dennis van zijn voetbalintellect en zijn strategisch en tactisch inzicht", klinkt het op de webstek van wit-blauw.

"De Club zag de metamorfose die Zulte Waregem het laatste jaar ondergaan heeft en zag daarin de hand van Dennis Moerman. De Club wil met deze snelle opvolging aangeven dat ze verder wil investeren in kwaliteit en de Club verder wil uitbouwen tot een middenmoter op Europese schaal."