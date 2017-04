Superspanning in Super League: de programma's en de scenario's voor de titelkandidaten Gent, Anderlecht en Standard

Om te beginnen de situatie even schetsen: Anderlecht staat op kop met 49 punten, maar het heeft wel een wedtrijd meer gespeeld dan AA Gent (48 punten) en Standard (46 punten). Zowel paars-wit als Standard hebben momenteel 15 gewonnen wedstrijden, maar als de Rouchettes dus nog naast Anderlecht komen, hebben ze het voordeel qua gewonnen wedstrijden.

Wat is er dus nog mogelijk? We overlopen even de programma's van de drie pretendenten. Anderlecht speelt nog thuis tegen Gent en in Leuven, op de laatste speeldag zijn ze bye. Gent trekt vrijdag naar Anderlecht, krijgt de week nadien Genk op bezoek en trekt op de slotspeeldag naar Heist en Standard begint in Genk en heeft dan nog Heist (thuis) en Tienen (uit) voor de boeg.

Genk kan met duels tegen Gent en Standard mogelijk ook nog een rol spelen als scherprechter in het titeldebat - OH Leuven won eerder al van Standard en kan dat misschien ook nog doen tegen Anderlecht. Maar toch lijkt dé clash van vrijdagavond in Tubeke te gaan beslissen over de titel.

Als Gent wint bij Anderlecht, lijken ze moeilijk van de titel te houden. Bij een gelijkspel of een overwinning van Anderlecht wordt Standard meer dan waarschijnlijk de lachende derde - als ze zelf winnen in Genk natuurlijk. Enkel Gent heeft momenteel alles in eigen handen, maar het duel in Tubeke wordt uitermate moeilijk.

Speeldag 26:

Vrijdag 21 april om 19.30 uur: Anderlecht - AA Gent

Zaterdag 22 april om 15.30 uur: KRC Genk Ladies - Standard

Speeldag 27 (Vrijdag 28 april, 20.30 uur)

OH Leuven - Anderlecht

AA Gent - KRC Genk Ladies

Standard - Heist

Speeldag 28 (Vrijdag 5 mei, 20.30 uur)

Heist - AA Gent

Tienen - Standard

Anderlecht is vrij