Philtjens en Onzia gaan zware play-offs in om de schaal Tweet door Redactie



Foto: © photonews Niet enkel in de Super League worden het nog spannende weken, ook in de Nederlandse competitie is dat zo. Meer zelfs: door de halvering van de punten wordt het spannender dan verwacht. Ajax leek makkelijk op weg naar de titel, maar de puntenkloof van 11 punten is verkleind tot ... 5. Bij een eventuele gelijke stand heeft Ajax wel het voordeel, want zij zijn het enige team dat geen half puntje bonus heeft gekregen na de halvering. Maar toch: Ajax had 54 punten, Twente 43, ADO en PSV 39 en bij de start van de play-offs is dat 27, 22 en twee keer 20 geworden. Een team dat 18 op 18 haalt, maakt altijd een grote kans op de titel. Worden de wedstrijden tussen Ajax (met Davina Philtjens) en Twente (met Lenie Onzia) beslissend? Het zou zomaar kunnen. Die wedstrijden worden op 5 en 12 mei gespeeld, tegen ten laatste 26 mei kennen we de kampioen. De play-offs beginnen vrijdag 21 april.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.