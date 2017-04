Domper voor Engelse voetbal: club houdt er mee op ... dag voor start competitie Tweet door Redactie



Foto: © photonews Zaterdag begint in Engeland de nieuwe zomercompetitie in de Women Super League (WSL). Maar dat zal maar met 9 in plaats van 10 ploegen gebeuren. The Guardian laat alvast weten dat Notts County niet in competitie zal treden. Zaterdagnamiddag gingen zij normaliter gewoon aantreden op bezoek bij Arsenal. Maar die wedstrijd zal niet doorgaan, want de club geeft dus forfait. De speelsters moeten meteen uitkijken naar een andere club - als ze die nog kunnen vinden natuurlijk. Een domper op het Engels voetbal is het zeker en vast. Met Telford, Bassett en Potter heeft Notts County ook drie speelsters die aanstaande zomer naar het EK 2017 in Nederland trekken.

