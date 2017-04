Lien Mermans maakte het doelpunt van de maand: "Had het niet verwacht"

Mermans werd genomineerd voor het doelpunt van de maand bij de internationale voetbalwebstek womensoccerunited.com. De voorbije week kon u daar stemmen op haar doelpunt.

En dat deed u massaal, want Mermans won de verkiezing met niet minder dan 59% van de stemmen. "Echt? Dat had ik niet verwacht", aldus Mermans in een eerste reactie. "Het is een erg leuke prijs voor mij. Sinds de Cyprus Cup ben ik ook wel in goede doen, dus dit doet deugd."

"Bedankt aan iedereen die op me stemde, ik heb het ook wel wat gedeeld zien worden. Maar ik vond dat er zeker nog andere mooie doelpunten bij zaten, dus dit was een aangename verrassing."

Hier kan u het doelpunt nog eens herbeleven. Opgelet: het laden van de beelden kan wel enkele seconden duren.

De KRC Genk Ladies kunnen nog een scherprechter spelen in de Super League bij de vrouwen. Daarover polsten we Lien Mermans ook nog. Lees onze webstek dus ook morgenvroeg!