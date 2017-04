Superspanning in Super League: een topper op het programma - en een scherprechter? Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © Louis Evrard In de Super League is ook na speeldag 25 de spanning nog steeds om te snijden. Wie pakt de titel? Drie teams komen nog in aanmerking, al heeft niet iedereen het nog in eigen handen. Gent kan op bezoek bij Anderlecht een nieuwe, serieuze stap richting titel zetten. Om te beginnen de situatie even schetsen: Anderlecht staat op kop met 49 punten, maar het heeft wel een wedtrijd meer gespeeld dan AA Gent (48 punten) en Standard (46 punten). Zowel paars-wit als Standard hebben momenteel 15 gewonnen wedstrijden, maar als de Rouchettes dus nog naast Anderlecht komen, hebben ze het voordeel qua gewonnen wedstrijden. En laat Gent net nu op bezoek gaan bij Anderlecht. Een erg boeiend duel lijkt dat te gaan worden, want bij een overwinning van Anderlecht of een gelijkspel zou ... Standard opnieuw in polepositie kunnen raken. Dan moeten ze wel winnen in en bij de KRC Genk Ladies. En die hebben de goede vorm te pakken. Heist en Tienen maken de speeldag op zaterdagnamiddag vol. De bezoekers uit Tienen willen hun eerste overwinning van het seizoen nog steeds boeken, maar met een halve provinciale ploeg wordt dat moeilijk. Speeldag 26:

Vrijdag 21 april om 19.30 uur: Anderlecht - AA Gent

Zaterdag 22 april om 15.30 uur: KRC Genk Ladies - Standard

