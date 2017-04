Heist (6e) maakt gehakt van Tienen (7e) in Super League: 14-0

Na een kwartier was de trend al gezet: Suenens, een owngoal en Heiremans hadden er al 3-0 van gemaakt in een denderende eerste helft. De Haes (2x), Huybrechts en nogmaals Heiremans hadden er aan de rust al 7-0 van gemaakt.

Maar Heist liet het daar niet bij en ging ook in de tweede helft rustig op het elan door. Bruwier, Grant en Van Bavel pikten hun doelpuntje nog mee, Suenens besloot de score op 14-0.

Tussendoor had Inge Heiremans nog drie keer raak weten treffen, goed voor vijf goals in de volledige match. Een absoluut knappe prestatie die we niet vaak zien. Tienen zoekt nog steeds naar zijn eerste zege van het seizoen.