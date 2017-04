Standard op twee hordes van nieuwe titel Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Standard lijken op weg naar de volgende titel in hun bestaan. Een droge 0-4 overwinning op bezoek bij Genk lijkt de laatste moeilijke horde te zijn geweest. Lange tijd bleef het een gesloten wedstrijd, maar Wijnants brak de boel open voor Standard op bezoek in Genk. Twintig minuten voor tijd dikte Appermont aan, daarna was de veer gebroken bij Genk. Via Cranshoff en Van Eynde werd het zelfs nog 0-4 voor Standard. De Rouchettes komen zo tot op drie punten van Anderlecht, maar hebben nog een match minder gespeeld. Als ze de opdrachten tegen Heist en Tienen ook tot een goed einde brengen, dan zijn ze zeker van de titel in de Super League. Ten laatste op 5 mei valt het doek.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.