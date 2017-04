Anderlecht beseft het, maar: "Standard had het al eens moeilijk tegen Heist ..."

Na de overwinning vrijdag van Anderlecht tegen Gent hoopten de speelsters van paars-wit nog vurig dat Racing Genk de Rouchettes zouden kunnen kloppen. Maar zover kwam het niet: 0-4.

"Dan wordt de kans voor ons op de titel natuurlijk nog veel kleiner, dat weten we maar al te goed", aldus Ella Van Kerkhoven in een reactie aan Voetbalkrant.com.

"Maar in voetbal is alles mogelijk. Standard heeft het toch al eens erg lastig gehad in Heist? Wie weet dat ze het daar ook nog eens moeilijk mee gaan hebben."

Ook Heleen Jaques beseft het: "We hebben de titel sowieso niet verloren deze week. In de eerste ronde hebben we 10 punten laten liggen, daarna hebben we een mooie groei doorgemaakt. We zien wel of Standard nog ergens een steekje laat vallen, maar we moeten zelf ook nog onze laatste match winnen."