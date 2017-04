Flames van de toekomst nemen het op tegen Europese top

Dit vonden ze in Extra Time van het schitterende middenveld van Anderlecht Anderlecht maakte dit weekend een statement in de titelstrijd, het liet nauwelijks een kans aan Club Brugge. Een grote factor daarin was het trio op het middenveld. In Extr...

Nainggolan maakt zijn tiende van het seizoen, Roma comfortabel tweede (mét beelden) Deze week komt er een midweekspeeldag in veel landen, maar eerst moesten de laatste matchen van de vorige speeldag afgewerkt worden. Ook Radja Nainggolan kwam aan bod.

Grote beslissingen in de Pro League; volgende punt op de agenda zijn de tv-rechten Maandag werden er enkele beslissingen genomen over het beleid van de Jupiler Pro League: Roger Vanden Stock blijft langer voorzitter, twee nieuwe clubs komen in de raad van...

Club Brugge en Gent zijn favorieten voor vice-kampioenschap, maar als twee honden vechten om een been... Met acht punten voorsprong is het wel duidelijk dat Anderlecht zijn 34ste titel zal pakken, maar van twee tot zes kan alles nog gebeuren. Genk-speler Sébastien Dewaest komt...

Zulte Waregem nog niet uitgeteld: "Als we de opmerking krijgen van buitenaf dat we niet gemotiveerd zijn, dan moeten we daar op reageren" Bekerwinnaar Zulte Waregem mag al zeker Europa in, waardoor het niet per sé hoeft in de play-offs. Maar dat de ploeg van Francky Dury nog geen enkele keer kon winnen, dat m...

Eén probleem minder voor Anderlecht voor volgend seizoen: "Ze hebben geen nieuwe keeper nodig" Anderlecht heeft onder meer ook een doelmannencrisis overleefd. Davy Roef werd opzijgeschoven voor Frank Boeckx. Terwijl iedereen daar zijn twijfels over had, heeft 'De Tan...

Op gelijke hoogte na zinderende Clasico: Zo liggen de titelkansen van Real Madrid en Barcelona Wat een wedstrijd was de Clasico weer, met een onwaarschijnlijk slot dat de titelstrijd in Spanje weer helemaal opengooide. Dat het tussen Real Madrid en Barcelona zal gaan...

Unieke kans: Ontmoet je favoriete Rode Duivels op de Family Day De Family Day van de Rode Duivels was de vorige jaren telkens een gigantisch succes en ook dit jaar maken de nationale helden tijd voor een feest met de fans. Op 3 juni kun...

Het immense en onbegrijpelijke contrast tussen Club Brugge en Genk Soms zijn contrasten wel heel erg groot. Terwijl Club Brugge het volledig lieten afweten in de topper tegen Anderlecht, was de gretigheid bij KRC in een play-off 2 match op...