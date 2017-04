France, here we come: Red Flames mogen ab-so-luut niet klagen met loting WK 2019

Niet Hazard of Lukaku, maar wel deze man kroont zich in Engeland tot Speler van het Jaar Met Eden Hazard en Romelu Lukaku kwamen twee Rode Duivels in aanmerking om zich in Engeland tot PFA Player of the Year te kronen, maar onze landgenoten grepen beiden naast ...

UPDATE: Anderlecht hoeft tegengoals van zijn huurling niet te vrezen, tenzij... Hamdi Harbaoui dreigt play-off 1 enige tijd van aan de zijlijn te moeten volgen. De Anderlecht-huurling vloog er in de match tegen AA Gent te driest in.

Sandy Walsh verlaat Genk en praat over zijn toekomst... in de Jupiler Pro League Sandy Walsh zal het komende seizoen niet meer in het blauwe shirt van KRC Genk voetballen. De verdediger weet nog niet waar zijn toekomst ligt, vast staat dat dit niet lang...

Filip Joos lyrisch over Genkenaar die alles kapot speelt: "Ik ben helemaal overtuigd" Leandro Trossard is hot. Zowel in Celta de Vigo als thuis scoorde de winger van Racing Genk. En ook tegen Moeskroen was de Limburger een gesel voor de Henegouwers.

UPDATE: KBVB ziet het licht, ref uit Lommel fluit dé degradatieclash dan toch niet OHL en Lommel United strijden vrijdagavond in Leuven om het behoud in 1B in een rechtstreeks duel. Lommel moet winnen om kans te maken, maar kreeg een wel erg opvallende me...

Dáárom was Fellaini kapitein bij Manchester United Marouane Fellaini is niet meteen de speler van United die je het vaakst in de basiself zal tegenkomen. Toch mocht de Belg een paar weken geleden de kapiteinsband aandoen.