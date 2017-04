Hoe ziet de Super League er volgend jaar uit? Heist geeft duidelijkheid over hun aanwezigheid Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Leo Stolck De voorbije weken was er erg veel onduidelijkheid over de toekomst van de Super League. Tienen hield er mee op en er werd ook rekening mee gehouden dat Heist de Super League ook vaarwel wilde zeggen. Nu is er op dat front meer duidelijkheid. Heist heeft in ieder geval formeel de wil uitgedrukt aan onze redactie én aan de KBVB om ook volgend seizoen deel uit te maken van de Super League. Daarmee lijkt alvast gegarandeerd dat minstens zes ploegen volgend jaar in die reeks zullen uitkomen. Standard, Anderlecht, Genk, Gent, OH Leuven en ook Heist zouden normaliter de (afgezwakte) licentievoorwaarden vlotjes moeten halen. Mogelijk dat nog enkele andere ploegen mee in de dans springen om aan 7 of 8 ploegen te raken, maar de toekomst van de competitie op een of andere manier is alvast verzekerd.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.